Namaz iz golic

Sestavine za 2 osebi:

50 g mletih ali celih bučnih semen

100 g sirnega namaza ali skute

strok nasekljanega česna

žlica bučnega olja

sol in poper

Priprava:

Prva različica:

Namaz je najhitreje pripravljen, če imamo pri roki mleta bučna semena, katerim najprej dodamo sirni namaz ali pa skuto, kar vam je ljubše. Dodamo še sol, poper, drobno nasekljan česen in malo bučnega olja. Vse skupaj dobro premešamo in že imamo okusen in zdrav namaz.

Druga različica:

Namesto mletih lahko uporabimo tudi cela bučna semena, v tem primeru jih najprej malo

popražimo v ponvi, da iz bučnic izvabimo še več okusa oz. njihovo značilno oreškasto aromo. Pražimo jih brez maščobe nekaj minut na manjšem ognju in med praženjem mešamo, da se bučnice ne zažgejo.

Golice lahko popečemo tudi v pečici, podobno kot orehe ali lešnike. Na temperaturi 120-150 o C jih pečemo približno 10 do 15 minut, nekateri imajo raje manj, drugi bolj pečene, zato vmes premešamo in preverimo, če so že pečene po našem okusu.

Popečene bučnice lahko nasekljamo bolj grobo z nožem ali pa bolj fino v blenderju, dodamo

ostale sestavine in dobro premešamo.

Namaz iz bučnic je odličen na svežem kruhu, lahko pa ga uporabimo tudi kot pesto na

testeninah.