Naložba vsaj za prihodnjih sto let

Celjska bolnišnica je namenu predala prvo etapo nadomestne gradnje urgence.

Z njo bodo prostore dobili tudi nekateri drugi bolnišnični oddelki, saj jih več kot polovica dejavnost opravlja v starih zgradbah (najstarejši je celo iz leta 1887), celostno pa zagotavlja osnovo za dolgoročni prostorski in strokovni razvoj ter nadgradnjo programov zdravstvenih dejavnosti.

Vrednost celotnega projekta, ki ga financira zdravstveno ministrstvo, je ob njegovem začetku leta 2008 znašala 24 milijonov evrov in bo ob zaključku gotovo še precej višja. V novih prostorih v pritličju že delujeta dnevna bolnišnica in anesteziološka ambulanta, del prve etape pa je tudi ureditev helioporta na strehi nove zgradbe, kar so opravili že sredi lanskega leta.

Direktor bolnišnice dr. Dragan Kovačič je prepričan, da bo novogradnja zadostovala za zdravstveno oskrbo za naslednjih sto do 150 let, mesto pa bo končno dobilo moderno in po sodobnih principih oblikovano bolnišnico, ki se bo lahko primerjala s centri na evropski ravni, v Sloveniji pa bo ohranila vlogo veznega člena med obema kliničnima centroma.