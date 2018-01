Najvišje Celjan, najdlje Bistričan

Atlet celjskega Kladivarja Robert Renner ima še vedno ogromno težav, predvsem z zaletom, ki je pri skoku s palico zelo pomemben. To se je pokazalo tudi na prvem tekmovanju v tej sezoni na katerem je nastopil – konec tedna je na mitingu v Celju preskočil le začetno višino 5,20 metra. Slovenski rekorder s 5,62 metra v dvorani in 5,70 metra na prostem, je kljub vsemu v konkurenci sedmih tekmovalcev zmagal. Na omenjenem skakalnem mitingu pa je bil v skoku v daljino z dosežkom 7,09 metra najboljši član Atletskega društva Slovenska Bistrica Nino Celec – skakalo je osem atletov.

V sklopu dvoranskega prvenstva Slovenije za pionirje so v Celju za člane pripravili tudi miting v teku na 60 metrov. Najhitrejša sta bila Tami Ščančar (Kladivar Celje) s časom 7,79 in Enej Vrhunec (Mass) s 7,00.