Najvišje državno priznanje za prostovoljstvo Pahor izročil Konjičanki Julijani Kralj

Predsednik republike Borut Pahor je najvišje državno priznanje za izjemne dosežke na področju prostovoljstva včeraj izročil Julijani Kralj iz Slovenskih Konjic.

Predsednik Borut Pahor je včeraj v predsedniški palači podelil državno nagrado in priznanja na področju prostovoljstva za leto 2019. Nagrado za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja je prejela Julijana Kralj.

Gre za najvišje državno priznanje na področju prostovoljstva.

V zahvalnem nagovoru je prejemnica priznanja orisala svojo pot od časa, ko jo je nesreča soočila z novo življenjsko situacijo in jo popeljala v nova razmišljanja o potrebah ljudi z gibalnimi ovirami.

Po njenem prepričanju je prostovoljno delo nagrajeno že s tem, ko se ga dobro opravi in nekomu koristi, je pa »prijetno in lepo čutiti, da je to delo tudi družbeno prepoznano in cenjeno,« je v zahvali dejala Julijana Kralj.

Življenje posvetila pomoči drugim

Njeno življenjsko poslanstvo je pomoč parapleginjam in tetrapleginjam, ki so žrtve nasilja v družini. Gre za njen avtorski program z nazivom Nasilje nad invalidi, ki je edini tovrstni program v Sloveniji.

Program zajema vse dejavnike tveganja in celostno obravnavo individualnega primera nasilja nad osebo z invalidnostjo. Leta 2000 je bila Kraljeva ena od ustanoviteljic Društva Vizija in ga je vodila 19 let.

Kot so še zapisali v obrazložitvi nagrade, je z mnogimi napori in prizadevanji dosegla, da je društvo oktobra 2009 odprlo arhitekturno in tehnično bodočim uporabnicam prilagojeno prvo varno zavetje v Sloveniji, imenovano »Hiša zaupanja«.

Skoraj pol stoletja prostovoljka

Julijana Kralj je v svojem govoru spomnila, da je prostovoljka že 48 let. V letu 1972 je utrpela prometno nesrečo in bila prepeljana v takratni Zavod za rehabilitacijo invalidov, kjer je začela delovati kot prostovoljka.

“Nova življenjska situacija me je popeljala v nova razmišljanja in raziskovanja življenjskih potreb ljudi s paraplegijo in tetraplegijo. Na osnovi tega sem kasneje razvijala posebne socialne programe in posamezne projekte,” je pojasnila.

Zadnjih 19 let se je poleg vodenja Društva VIZIJA prednostno posvečala razvoju in izvajanju programa »Zmanjšanje socialne izključenosti in aktivno staranje invalidov« ter programu »Nasilje nad invalidi«.

“Menim, da je prostovoljno delo nagrajeno že tedaj, ko se delo dobro opravi in nekomu koristi. Lepo in prijetno je čutiti, da je tudi družbeno prepoznavno in cenjeno,” je povedala v svojem govoru.

Prejela je že priznanje Naj prostovoljka 2011 v kategoriji žensk nad 30 let za delo na področju skrbi za gibalno ovirane invalide, vodenje Društva VIZIJA ter za dajanje zgleda in motivacije v okolici. Predlog je podala Občina Slovenske Konjice, ki ji je za dosežke na področju dela za invalide podelila srebrni konjiški grb. Zlato plaketo in posebno priznanje za dolgoletna prizadevanja za izboljšanje življenja gibalno oviranih ljudi je prejela tudi ob 40. letnici Zveze paraplegikov Slovenije.