Največ novo odkritih primerov okužb z novim koronavirusom v Šmarju pri Jelšah

Največ novo odkritih primerov okužb z novim koronavirusom je v Šmarju pri Jelšah.

Največ novo odkritih primerov okužb z novim koronavirusom je bilo včeraj v Šmarju pri Jelšah. Po zadnjih uradnih podatkih je v tej občini skupaj 31 potrjeno okuženih. Na novo so do včeraj dopoldne odkrili devet primerov, kar je največ v državi.

Kot smo poročali, je okuženih tudi 6 stanovalcev in 3 zaposleni v šmarskem domu upokojencev. Stanovalci se danes za zdaj počutijo dobro.

V tamkajšnjem zdravstvenem domu so začeli jemati brise za testiranja, bolnikov ne pošiljajo več v Celje. Direktorica ZD Šmarje pri Jelšah Jasna Žerak je zjutraj za Radio Rogla povedala, da so se na tak način sami organizirali že pred dnevi.

Ko bolniku v Šmarju vzamejo bris in če je ta pozitiven, okuženemu in njegovi družini podajo nadaljnja navodila. “V glavnem gredo ljudje domov z navodili, da je treba počivati, veliko piti in zniževati vročino. V tem trenutku (ob 8.15 zjutraj, op.a.) še nikogar nismo napotili na bolnišnično zdravljenje,” je povedala direktorica Jasna Žerak.

Obiska malo, telefoni zasedeni, za zdaj dovolj opreme

V zdravstvenih postajah po drugih občinah Kozjanskega in Obsotelja so zdravniki in medicinske sestre oziroma tehniki v ambulantah, bolniki pa morajo vse urejati preko telefona. V Šmarju prii Jelšah pa delujejo štiri ambulante: infektivna, za nujno medicinsko pomoč, ambulanta za nenujna stanja in administrativna ambulanta.

“Nimamo velikega obiska, saj v zdravstveni dom ljudje ne pridejo, če ni kaj nujnega. So pa zelo zasedeni naši telefoni, zato je treba malo počakati. Vse prosimo za strpnost,” je pozvala direktorica.

Za zdaj imajo v zdravstvenem domu dovolj zaščitne opreme za nekaj dni, nato pričakujejo nadaljnje dobave. Za zdaj je dovolj tudi medicinskega osebja.

(Nina Krobat)