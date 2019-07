Največ nedoslednosti pri blokih

Zadnja leta tako komunalna podjetja kot tudi okoljevarstvene in druge organizacije precej pozornosti namenjajo osveščanju na področju ravnanja z odpadki. Razmere se na splošno sicer postopoma izboljšujejo, a razlogov za zadovoljstvo po besedah direktorja Javnega komunalnega podjetja Slovenske Konjice (JKP) mag. Franca Doverja še ni. Problematična so skupna odvzemna mesta pri blokih. To je pokazal tokratni strokovni nadzor. Bistveno bolje je pri individualnih hišah.

Kakšne so nepravilnosti?

Konjiško komunalno podjetje je v sodelovanju z Medobčinskim inšpektoratom strokovni nadzor izvedlo že lani jeseni, ko so zaznali kar nekaj nepravilnosti. Letos še ni bilo bistveno bolje. Videli so, da je med mešanimi komunalnimi odpadki še vedno precej embalaže, stekla, tudi bioloških odpadkov. Kot je še povedal Dover, so tokrat pregledali štiri skupna odvzemna mesta. “V prisotnosti inšpektorice smo za razliko od lanske jeseni zdaj ugotovili tudi, kdo so tisti, ki ne ločujejo odpadkov, tako kot je potrebno. Na nedoslednosti smo jih tokrat zgolj opozorili,” pravi direktor JKP-ja.

Od opozoril h globam. S strokovnimi nadzori bodo po besedah Doverja nadaljevali v upanju, da bodo rezultati sčasoma zadovoljivi. Če so do zdaj zgolj opozarjali, bodo v prihodnje za nedoslednosti zaračunavali globe. Te znašajo 400 evrov. (Več v NOVICAH).