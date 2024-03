Najhitrejši Slovenec (Celjan) v družbi najhitrejših na svetu

Svetovno prvenstvo v hitrostnem drsanju na kratke proge so gostili v nizozemskem Rotterdamu. Pomerilo se je 60 najhitrejših hitrostnih drsalcev z vsega sveta, med njimi tudi najhitrejši slovenski hitrostni drsalec Tibor Komerički. Član Drsalnega kluba Celje je tekmoval v vseh treh distancah. Najboljšo uvrstitev je s časom 2:22,673 in 39. mestom dosegel na 1.500 metrov. Na 500-metrski preizkušnji (42,497) je zasedel 41. mesto, na 1.000 metrov (1:28,803) pa 43. mesto.

Drsalno sezono bodo slovenski hitrostni drsalci končali na finalni tekmi Alpe Adria Trophy, ki bo v Celju 6. in 7. aprila. (Jure Mernik)