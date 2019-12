Najboljši serviser Carglass Slovenija je iz celjske poslovalnice

V začetku decembra so v celjski poslovalnici podjetja Carglass izvedli Tekmovanje za najboljšega serviserja Carglass Slovenija. Zmagal je Andrej Zavšek iz poslovne enote Carglass Celje, ki gre v letu 2020 na mednarodno tekmovanje v Španijo.

Podjetje Carglass Slovenija, ki je sicer del družbe Belron, je dve leti ocenjevalo kakovost opravljenih storitev njihovih serviserjev. Na podlagi tega so izbrali kandidate, ki so se pred kratkim potegovali za naziv najboljšega serviserja Carglass Slovenija. To so bili Andrej Zavšek iz poslovne enote Celje, Boštjan Ornik iz poslovne enote Maribor in Boštjan Lebar iz poslovne enote Murska Sobota. Pomerili so se v popravilu vetrobranskega stekla s sistemom ART, ADAS ponovni kalibraciji kamere asistenčnih sistemov na vozilu, tehničnem znanju in postopkih Carglass Way of fitting in menjavi vetrobranskega stekla s Fibra Line in 1-Tek-om.

Ocenjevalna komisija, ki so jo sestavljali sodniki iz Nemčije, Avstrije in Hrvaške, je največ točk dodelila Andreju Zavšeku. S tem se je uvrstil na mednarodno tekmovanje Best of Belron 2020. Slednje bo prihodnje leto v Barceloni. Tam se bo za naziv najboljšega na svetu potegovalo kar 38 tekmovalcev. (Z. M.)