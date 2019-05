Naj nogometaš minule sezone Rudi Požeg Vancaš ostaja na Štajerskem

Najboljši nogometaš minule sezone v prvi slovenski ligi Rudi Požeg Vancaš se iz Celja seli v Maribor. Iz tabora novih državnih prvakov so sporočili, da so z Belokranjcem sklenili pogodbo do leta 2022. Direktor mariborskega kluba Zlatko Zahovič višine odškodnine, ki so jo plačali, ni razkril. Potrdil pa je, da gre za rekorden znesek v zgodovini kluba. Poleg glavne okrepitve so Mariborčani predstavili še dva novinca, vezista Andreja Kotnika (doslej Gorica) in branilca Špira Peričića (doslej Mura).

Foto: Danilo Vezjak, SNportal