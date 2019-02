Najboljša športnika Rogaške Slatine sta karateista

Laura Potisk in Timotej Jordan, oba člana Karate kluba Rogaška Slatina, sta najboljša športnica in športnik 2018 Rogaške Slatine.

Razglasitev ter podelitev ostalih priznanj je potekala v polni dvorani Kulturnega centra Rogaška Slatina. Kot glasbeni gost je nastopila Darja Gajšek, s svojo plesno točko se je predstavila zmagovalka šova Slovenija ima talent, Tjaša Dobravec, zaplesala so dekleta iz Kuš ni me, z imitacijsko točko so nastopili učenke in učenci I. OŠ Rogaška Slatina, prireditev je povezovala Katja Žolgar.

Za športnico leta sta bili ob Potiskovi nominirani še Lea Bele in Tina Strašek. Za naziv športnika leta pa so se ob Jordanu potegovali še Luka Bele, Filip Lojen in Leon Šantelj.

Različna priznanja

Na prireditvi so podelili tudi druga priznanja zaslužnim športnikom in športnim delavcem. Nagrado za najboljše športno društvo je prejelo Karate klub Kozjansko in Obsotelje. Naj ekipa v letu 2018 je bila članska ekipa Košarkarskega kluba Rogaška. Priznanje Zaslužni športni delavec so prejeli Aleksandra Plavčak iz Karate kluba Rogaška Slatina, Gašper Kos iz Društva košarkarska šola Rogaška Slatina, Barbara Marčič Lavrič iz plesnega kluba Kuš ni me in Nermin Porić iz Nogometnega kluba Rogaška. Priznanje za podporo športu v občini je prejel podjetnik Maks Černelič. Podelili so še priznanja za uspehe v šolskem športu in perspektivnim športnikom.