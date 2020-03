Najboljša športnika občine Zreče sta Renata Vetrih in Gregor Stračanek

Najboljša športnika občine Zreče za leto 2019 sta atletinja Renata Vetrih in kickbokser Gregor Stračanek. Priznanji bi morala prejeti v ponedeljek, a so dogodek zaradi koronavirusa odpovedali. Podobno kot Konjičani bodo tudi v Zrečah prireditev ‘Športnik leta 2019’ skušali izpeljati aprila. Vetrihova je bila lani med drugim na prvenstvu Slovenije v cestnem teku na 10 kilometrov tretja med članicami in prva med veterankami. Stračanek pa si je priboril naslov profesionalnega svetovnega prvaka združenja WAKO PRO, in sicer v disciplini Full Contact do 71,8 kilograma.

Za najboljši zreški športni ekipi leta 2019 so izbrali članice Odbojkarskega kluba Weiler Volley Zreče med ženskami in člansko ekipo Nogometnega kluba Zreče med moškimi. Še več – tudi, kdo so ostali prejemniki priznanj, v lokalne časopisu NOVICE. (Jure Mernik)