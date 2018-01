Najboljša slovenska judoista leta 2017 sta tekmovalca celjskega kluba

Najboljša slovenska judoista leta 2017 sta Tina Trstenjak in Mihael Žgank. Članica celjskega kluba Z’dežele Sankaku je lani v kategoriji do 63 kilogramov postala evropska prvakinja in svetovna podprvakinja. Srebrno medaljo – prvo za slovenski moški judo, je na svetovnem prvenstvu osvojil tudi Žgank (do 90 kg), ki je sicer še vedno član celjskega kluba, vendar si želi v prihodnje nastopati za turško reprezentanco. Do prestopa še ni prišlo, ker se zapleta okrog odškodnine njegovemu dosedanjemu klubu.

Celjski klub je pobral tudi priznanja za najboljši klub med članicami, člani ter kot najboljši klub v ženski konkurenci in kot zmagovalec slovenskega pokala. Judo zveza Slovenije je priznanja podelila v Ljubljani.