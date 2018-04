Najbolj nora zabava z Radiem Rogla v Pub-u Beli konj Slovenske Konjice

Pomladna Najbolj nora zabava z Radiem Rogla je to soboto potekala v Pub-u Beli Konj Slovenske Konjice. Ekipa Radia Rogla je poskrbela za dobro vzdušje in najboljše hite, visoke pomladne temperature pa sta še dodatno dvigovali plesalki KAT-animacisjkega tima. Prve žurerje so že na začetku pričakale vroče pice Picerije Pradajz, medtem ko si je najboljša družba na plesišču prislužila kar 15 litrov pijače Pivovarne Laško, izlet v Gardaland s turistično agencijo Pohorje Turizem in še več slastnih pic Picerije Paradajz. Na tokratni zabavi je v ritmih dobre glasbe s svojimi prijateljicami migala tudi bodoča nevesta Antonia iz Rogatca.

Utrinki s pomladne Najbolj nore zabave z Radiem Rogla so ujeti v pestri fotogaleriji.