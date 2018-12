NAJBOLJ NORA BOŽIČNA ZABAVA Z RADIEM ROGLA V PUBU BELI KONJ

Tokrat smo se znova zabavali v Pubu Beli Konj Slovenske Konjice. Vzdušje je bilo vroče, čeprav je termometer kazal kar -6 stopinj. Podelili smo lepe nagrade, in sicer eno od Pohorje turizma, druga pa je bila nagrada leta Pivovarne Laško – toliko litrov pijače, kolikor tehtaš. Za dobrodošlico so gostje dobili tudi vsak kozarček nefiltriranega piva Pivovarne Laško, zaradi česa je bilo v zraku še več dobrih občutkov. Zopet so z nami plesale lepe plesalke KAT animation team-a.

Zadnja zabava letos je torej uspela. Vidimo se zopet drugo leto. Ekipa Najbolj norih zabav z Radiem Rogla vam želimo vse dobro v prihajajočem letu 2019.

Fotografije si lahko ogledate tudi na Facebooku in v časopisu Novice, ki izide ta četrtek.