Najbolj nora božična zabava v Caffe bar Fur-či

Zadnja Najbolj nora zabava z Radiem Rogla v tem koledarskem letu je to soboto potekala v Caffe bar Fur-či v Leskovcu pri Pragerskem. Ekipa Radia Rogla je poskrbela za božično obarvano vzdušje, atmosfero pa sta dodatno dvigovali plesalki KAT-animacisjkega tima. Obiskovalci so se razveselili vročih pic Picerije Paradajz, podelili pa so tudi nagrado leta “Toliko litrov pijače Pivovarne Laško kolikor kilogramov tehtaš«. Slednja je tokrat bila težka več kot 80 kilogramov. Razdelili so še številne druge nagrade, med drugim kupone za brezplačne pice, nekdo je prejel izlet s turistično agencijo Pohorje Turizem, najbolj pogumni na plesišču pa so si prislužili 15 litrov Pivovarne Laško.

V pestri fotogaleriji so ujeti utrinki zadnje Najbolj nore zabave z Radiem Rogla to leto.