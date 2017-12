Najbolj brano pri nas: Darja Gajšek bo postala mamica

V letu 2017 je spletni portal novice.si zabeležil več kot 1.600.000 ogledov strani oziroma ga je obiskalo skupno več kot 350 tisoč uporabnikov. Mesečno portal v povprečju obišče več kot 30 tisoč različnih uporabnikov, kar ga uvršča v sam vrh medijev v regiji.

Vsak tretji bralec je star med 35. in 44. letom, dve tretjini vseh uporabnikov pa je žensk. Spletna platforma tako že tretje leto beleži skokovito rast – še posebej v zadnjem letu, vse več uporabnikov pa do novic dostopa z mobilnih in tabličnih naprav. (NM)

Najbolj brane vsebine na novice.si v letu 2017:

1. Darja Gajšek bo postala mamica

2. 42-letna Celjanka ponoči poškodovala skoraj sto vozil

3. Pogrešanega Bobeka iz Šentjurja mrtvega našli v Podčetrtku

4. Celje: V hudi nesreči včeraj umrlo komaj 27-letno dekle

5. Virštanj pri Podčetrku: Zakaj je oče ubil 13-letnega sina in nato storil samomor?

6. Kaj so počeli specialci v Spodnji Ložnici?

7. Rožice iz listnatega testa

8. V Celju eksplozija plina, Mariborska cesta zaprta – FOTO + VIDEO

9. Matej iz Konjic osvojil 10 let brezplačnih nakupov!

10. Požar v bistriški piceriji je bil najverjetneje podtaknjen