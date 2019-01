Naj osebnosti Štajerske 2018 so …

Bralci lokalnih časopisov NOVICE, Celjan, Rogaške novice in Bistriške novice so izbrali Naj osebnosti leta 2018. Slovesno razglasitev so pravkar opravili v galeriji Likovnih prijateljevanj – na sedežu medijske hiše Novice, v sklopu katere deluje tudi Radio Rogla. Uredništva vseh štirih časopisov so se tradicionalno poklonila tudi štirim osebam, ki so prejele priznanja za življenjsko delo.

NAJ OSEBNOSTI 2018 (po izboru bralcev) so:

Bralci NOVIC so izbrali Emilijana Fijavža s Stranic, med drugim dolgoletnega predsednika krajevne skupnosti in uspešnega podjetnika. V Slovenski Bistrici je bralce Bistriških novic najbolj prepričala imenitna vodja knjižnice Patricija Breznikar. V Celju so bralci mestnega časopisa Celjan izbrali Petra Piška z Lopate pri Celju, lani tudi podjetnika leta po izboru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Bralci Rogaških novic pa so največ glasov namenili uspešnemu direktorju Kmetijske zadruge Šmarje pri Jelšah Vinku Butu iz Kostrivnice.

PRIZNANJE ZA ŽIVLJENJSKO DELO:

Anton Kuzman iz Vitanja, dolgoletni direktor konjiške kmetijske zadruge – izbranec NOVIC;

Franc Pangerl, že mnogo let sinonim za Celjski sejem – izbranec časopisa Celjan;

Jernej Čokl, vrsto let na čelu bistriškega Impola – izbranec Bistriških novic;

Franci Jankovič, eden od štirih ustanoviteljev slovenskega reda vitezov vina – izbranec Rogaških novic.