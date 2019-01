Naj osebnost NOVIC: bralci izbrali Fijavža, uredništvo Kuzmana

Za Naj osebnost NOVIC 2018 so bralci med osmimi kandidati izbrali Emilijana Fijavža, podjetnika, ki je med drugim dva mandata vodil tudi Krajevno skupnost Stranice. V uredništvu časopisa NOVICE pa so se odločili, da priznanje za življenjsko delo podelijo Antonu Kuzmanu iz Vitanja, dolgoletnemu direktorju Kmetijsko gozdarske zadruge Slovenske Konjice.

Fijavž se uspešno ukvarja s skoraj družinskim poklicem – avtoprevozništvom – že več kot 40 let. Podjetja v njegovi družini imajo danes zaposlenih več kot sto ljudi, blizu sto tovornih vozil, promet jim iz leta v leto raste. Kuzman je s svojim delom močno sooblikoval razvoj, kot tudi življenje v kraju in širše. 42 let je posvetil delovanju Kmetijsko gozdarske zadruge Slovenske Konjice. Zadnjih 12 let je bil njen direktor. V tem času so zrasle tudi nekatere nove zadružne trgovine.

Foto: Matej Nareks / Foto Nareks