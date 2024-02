Naj osebnost Bistriških novic 2023 je Iva Pučnik Ozimič, priznanje za življenjsko delo Srečku Štajnbaherju  

S podelitvijo kristalov so dopoldne v uredništvu lokalnega časopisa BISTRIŠKE NOVICE sklenili akcijo Naj osebnost Bistriških novic 2023. Za ta prestižni naslov se je potegovalo 8 nominirancev. Med njimi pa so bralci lokalnega časopisa Bistriške novice in portala Novice.si največ glasov namenili mag. Ivi Pučnik Ozimič.

1 od 4



Dolgoletna ravnateljica Srednje šole Slovenska Bistrica se je septembra lani, torej pred začetkom tega šolskega leta upokojila. Kar 24 let je vodila šolo, vse od njene ustanovitve. Ves ta čas je izražala skrb za dijake, zaposlene in starše, ustvarjala pogoje za nenehno rast in raziskovanje. Njeno delo, energijo, priljubljenost so tako nagradili z izborom za Naj osebnost 2023.

»Vesela sem bila nominacije. Ko sem videla, kdo so še nominiranci v izboru – res je bila močna konkurenca, zelo dejavni ljudje so bili na seznamu – sem še posebej vesela in hvaležna za to pozornost. To doživljam predvsem kot nagrado za Srednjo šolo Slovenska Bistrica. Kajti delati v šoli pomeni delati v skupnosti kolektiva, staršev, dijakov. To je ključno,« je ob prejemu priznanja dejala Iva Pučnik Ozimič.

Poklon za življenjsko delo

S priznanjem za življenjsko delo pa so se v uredništvu Bistriških novic poklonili Srečku Štajnbaherju.

Več kot dvajset let je vodil mariborsko enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Skozi to funkcijo je vodil varstvo kulturne dediščine v kar 80 občinah na severovzhodnem delu Slovenije. V času osamosvojitvene vojne je bil med najbolj aktivnimi izpostavljenimi osebnostmi vojne za Slovenijo na Bistriškem. Že več desetletij deluje tudi kot prostovoljec; vodil je že več kot 50 mladinskih raziskovalnih taborov. Zelo rad tudi spoznava tuje dežele. Obiskal je že 126 držav, svoje vtise s potovanj pa rad deli na potopisih in reportažah.

Ob prevzemu kristala je povedal, da je to priznanje prišlo nepričakovano: »Nikoli nisem računal, da bom v nekem lokalnem okolju prejel nagrado za življenjsko delo, kajti lokalno okolje to težko in redko prepozna. Tako da je bilo zame veliko presenečenje. Hvaležen sem za to izjemno pozornost. In gotovo; če človek dobi nagrado za življenjsko delo, ta ne pripada le meni, ampak vsem, ki so mi omogočili, da sem opravil neko delo ali ki so sodelovali v skupnih projektih.«

Kristale sta izročili direktorica medijske hiše Novice in Radio Rogla Slavica Oblak ter urednica časopisa Bistriške novice Bojana Petelinšek. (B. P.)

Dobitnika kristalov in njuna življenjska sopotnika