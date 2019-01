Naj osebnost Bistriških novic 2018 je Patricija Breznikar, poklon za življenjsko delo Jerneju Čoklu

Patricija Breznikar je Naj osebnost leta 2018, so odločili bralci Bistriških novic in obiskovalci portala Novice.si. Uredništvo časopisa Bistriške novice pa je priznanje za življenjsko delo podelilo Jerneju Čoklu, predsedniku upravnega odbora Skupine Impol.

Slovesna razglasitev in izročitev kristalov obema dobitnikoma je potekala sinoči v Galeriji likovnih prijateljevanj v Slovenskih Konjicah, v hiši, kjer je tudi sedež Radia Rogla in podjetja Novice.

Patricija Breznikar je direktorica Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica in s svojim delovanjem opozarja nase na več področjih. Še sveži so spomini na slavje in izdajo zbornika ob 150. obletnici čitalništva na slovenjebistriškem. Pripomogla je, da so na Pragerskem dobili nove prostore krajevne knjižnice. Je tudi članica Upravnega odbora Združenja slovenskih splošnih knjižnic, svetnica v občinskem svetu, aktivno deluje tudi v domačem kulturno-umetniškem društvu na Zgornji Polskavi. Njeno delo, energijo, zagnanost, pozitivnost in priljubljenost so sokrajani nagradili z izborom za Naj osebnost Bistriških novic 2018.

»Knjižnice delujemo na tisoč mestih po Sloveniji, letno si pri nas 10 milijonov obiskovalcev izposodi gradivo. Vesela sem, da so tudi naši uporabniki, sokrajani in vsi občani zaznali pomembnost knjižnice v lokalnem okolju in hkrati tudi moje delovanje na vseh drugih področjih, kjer delujem kot prostovoljka, kot občinska svetnica,« je med drugim dejala ob prejemu kristala.

Poklon za življenjsko delo

S priznanjem za življenjsko delo pa so se v uredništvu Bistriških novic tokrat poklonili Jerneju Čoklu. Svojo kariero in svoje življenje je posvetil Impolu. »Da se me je nekdo spomnil po toliko letih je res nekaj posebnega,« je dejal Jernej Čokl. Družbi, ki je med vodilnimi v regiji, je zvest že 44 let. V njej je začel kot pripravnik, zdaj že več kot četrt stoletja vodi upravo skupine Impol in je eden najbolj izkušenih menedžerjev v Sloveniji in svetu.

»Impol je danes mednarodna družba z 2300 zaposlenimi, imamo preko 770 milijonov evrov prihodkov in načrtujemo, da bomo do leta 2025 dosegli milijardo evrov prihodkov. Smo šesti največji izvoznik v Sloveniji. Seveda, vse to moje delo bi bilo jalovo, če ne bi imeli dobrih sodelavcev, če se ne bi razumeli tudi s širšo družbeno skupnostjo in če ne bi bili moji sodelavci tako uspešni. Zato gre njim največja zahvala za to priznanje,« je dejal.

O letošnji akciji

Med kandidati za Naj osebnost 2018 so bile prepoznavne osebnosti z različnih področij. To so: Vlado Ačko, Maja Bračko, Patricija Breznikar, Branko Fuchs, Matevž Gregorič, Edmund Pogorevc, Maksimiljan Prah, Milan Sajko in Milan Skrbiš. Vsak od njih je zaslužen za uspehe ter ogromno vloženega dela na svojem področju.

Akcijo, v kateri občani pomagajo izbrati osebnost, ki je pustila največji vtis v letu, je pred sedmimi leti zasnoval lokalni časopis BISTRIŠKE NOVICE. To je mesečnik, ki izhaja že od leta 1999 na območju občin Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole in Oplotnica. (Foto: Matej Nareks)