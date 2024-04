Naj CELJAN MARTIN PEGANC, življenjsko delo DUŠANU GODNIKU

Naj Celjan je Martin Peganc (predsednik Društva navijačev Florijani), življenjsko delo Dušanu GODNIKU. V medijski hiši Novice smo danes razglasili dobitnika akcije Naj Celjan 2023. Celjani so največ glasov namenili Martinu Pegancu, predsedniku Društva navijačev Florijani.

Akcija Naj Celjan je akcija, ki jo v mestu ob Savinji v uredništvu Celjana peljejo že 19-leto. Naj Celjana vsako leto izberejo Celjanke in Celjani z glasovanjem. Priznanja sta podelila direktorica podjetja Novice, Slavica Oblak in urednik časopisa Celjan, Nejc Mihelak.

FLORIJANI:

So navijači. In so navijači s srcem in dušo. Tu lahko najdemo zagotovo najbolj prepoznane in najbolj številne celjske navijače, FLORIJANE. Celjske rokometaše podpirajo že 30 let. Sprva manjša skupina, ki ji je navijanje pomenilo druženje in sprostitev, je kmalu z glasnim navijanjem, vzornim vedenjem na tribunah in pravimi vrednotami našla skupni jezik tudi s klubom.

Danes so nepogrešljiv sopotnik celjskih rokometašev, spremljajo jih doma in po svetu. Z navijanjem in spodbujanjem rokometašev so veliko pripomogli k uspehu celjskih rokometašev. Z njimi so šli čez največje uspehe in poraze. A vedno so jim stali ob strani in se niso predali. Florijane vodi predsednik Martin Peganc.

DUŠAN GODNIK:

Pisalo se je leto 1945. V Celju na Stanetovi ulici so odprli poslovne prostore urarstva Godnik. V skoraj 8 desetletjih so popravili nešteto ročnih ur. Šli čez različna obdobja transformacije, a vedno obstali. Kljub težavam trgovin v mestnem jedru, ko so manjše trgovine zapirale vrata druga za drugo, se niso predali. Dušan Godnik še dandanes v mesto prihaja vsak dan. Pravi, da ga to drži pokonci. Njegovo zapuščino danes nadaljuje hči Brina Godnik.

Uredništvo časopisa Celjan poklon za življenjsko delo podeljuje DUŠANU GODNIKU.