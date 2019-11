Naj Celjan na Stranicah govoril o logistiki in transportu

V Sloveniji je približno 4.200 podjetij, ki se ukvarjajo z avtoprevozništvom. Med 19.000 in 20.000 tujih tovornjakov pa dnevno pelje čez Slovenijo.

Transport in logistika sta zelo pomembni področji v današnji družbi. Gre za branži, ki imata tako v Sloveniji kot tudi drugje po Evropi veliko perspektivo. Tako ocenjuje podpredsednik Obrtne zbornice Slovenije in uspešen podjetnik Peter Pišek. Naj Celjan leta 2018 po izboru bralcev časopisa Celjan je bil pred kratkim tudi gost pogovora o aktualnih družbenih in gospodarskih temah na Stranicah. Potrebe po transportnih storitvah so vse večje. Tudi blagovni tokovi rastejo. “Brez logistike se ne zgodi nič. Nihče se ne bi nikamor pripeljal, dostavil hrane, zdravil, … Z dobro logistiko pa lahko močno znižamo stroške,” pravi Pišek, ki meni, da Slovenija preslabo izkorišča svojo lego in da je tranzitna država.

Pišek in še nekateri obiskovalci tokratnega dogodka so izpostavili še eno veliko težavo podjetnikov.

