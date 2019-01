Naj Celjan 2018 je Peter Pišek, življenjsko delo Francu Pangerlu

Bralci časopisa Celjan so izbrali naj Celjana, ki je postal podjetnik Peter Pišek. »Njegovo podjetje je eno izmed najhitreje rastočih v regiji. Nastalo je pred 13. leti. Poleg klasičnih prevozov blaga, občutljivega na temperaturno, opravljajo tudi številne specialne prevoze. Lani novozgrajeni logistični center na Lopati pri Celju, poleg skladiščnih kapacitet ponuja tudi avtopralnico, servisno delavnico, logistične pisarne in nastanitve za voznike. Podjetnik leta 2018 ni samo odličen podjetnik, dejaven je tudi na drugih področjih tako na lokalnem kot državnem območju.«

Za življenjsko delo se je uredništvo časopisa Celjan poklonilo prvemu možu Celjskega sejma, Francu Pangerlu. »V treh desetletjih je ustvaril in spisal veliko zgodb. Dobrih in slabih. Predvsem slednje so mu dale še večjo energijo in zagon. Pravi, da je pomemben predvsem jutri in misel na to, kako bi lahko naredil še nekaj več.

Morda je tudi to razlog, da je Celje umestil na sejemski zemljevid sveta. Knežje mesto jeseni vsako leto gosti prav gotovo najpomembnejši sejemski dogodek v državi. Je poslovnež z izjemnim stažem. Več kot pol stoletja aktivno sodeluje pri gospodarski zgodbi Celja in je predsednik upravnega odbora največje slovenske sejemske hiše, ki piše trende uspešnih slovenskih sejmov.«

Meščani Celja so naj Celjana 2018 izbirali med 10 finalisti akcije. V knežjem mestu že štirinajst let izbirajo naj Celjana, ki pomeni posebno priznanje za delo in dosežke posameznika v mestu ter v širšem okolju. Lani je naziv dobil predsednik uprave Cinkarne Celje Tomaž Benčina, pred njim pa še Center menedžerka Citycentra Celje Darja Lesjak, kulturnik Živko Beškovnik, dolgoletni profesor na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Edvard Kužner, prokurist celjske Pekarne Geršak, Rafael Brance, direktor podjetja Eurotas, Zoran Podkoritnik, infektolog Branko Šibanc, ekonomist Rado Pezdir, judoist Marjan Fabjan, zdravnica Jana Govc Eržen, podjetnik Franci Pliberšek, gostinec Zvone Štorman in podjetnik Aleksander Svetelšek.

Naj Celjana za življenjsko delo so prvič podelili leta 2011, to je postal Stanko Lorger. Naziv so prejeli še Ivan Stopar, Jože Zupančič, Božena Orožen, Konrad Plauštajner, Viktor Povše in Slavko Deržek.