Naj bo ‘čistilna naprava’ našega telesa zdrava

Jetra so največja žleza v telesu in takoj za kožo drugi največji organ. So nekakšna čistilna naprava in opravljajo številne naloge.

Pomembne so za presnovo in odstranjevanje škodljivih snovi iz telesa. Izločajo sestavine žolča, ki sodeluje pri razgradnji maščob.

S pomočjo jeter se uravnava raven sladkorja v krvi in v njih se shranjujejo maščobotopni vitamini (A, D, E, K) ter vitamin B12, železo in baker. Jetra so sposobna obnove, vendar jih lahko prizadenejo številne bolezni. Nezdrave prehranske navade povzročijo zamaščenost jeter, ki lahko vodi tudi do jetrne odpovedi.

Zdravila in jetra

Presnova oz. metabolizem zdravilnih učinkovin poteka v jetrih s pomočjo encimov. Nekatere snovi so sposobne povečati ali zmanjšati delovanje jetrnih encimov. Pri presnovi zdravil se lahko poveča možnost neželenih učinkov ali zmanjša terapevtski učinek. Na presnovo zdravil najpogosteje vplivajo šentjanževka, grenivkin sok, zeleni čaj in alkohol.

Večina zdravil, ki so dostopna na trgu, je varnih za jetra. Žal pa imajo nekatere zdravilne učinkovine večji potencial, da jih v procesu presnove poškodujejo. Za taka zdravila pravimo, da so hepatotoksična.

Med dejavnike, ki povečajo tveganje za poškodbe jeter, spadajo uporaba drog, nepreverjenih prehranskih dopolnil in zdravilnih rastlin, debelost, čezmerno uživanje alkohola ter jetrne bolezni v družini. Paracetamol je najbolj znana zdravilna učinkovina, ki ob neupoštevanju odmerkov in prisotnih drugih dejavnikov tveganja lahko povzroči jetrno okvaro.

Varno samozdravljenje

Samozdravljenje težav z jetri in žolčnimi poti najpogosteje povezujemo z razstrupljanjem telesa. Človeško telo ima sicer razvite učinkovite mehanizme za odpravo strupov. Nakup prehranskih dopolnil in zdravilnih rastlin po nezakonitih poteh poveča tveganje za vsebnost sestavin, ki so lahko škodljive za jetra.

Uporaba zdravilnih rastlin ni nujno vedno varna, saj so mehanizmi delovanja njihovih sestavin pogosto slabo raziskani. Med rastlinami, ki jih uporabljamo za zaščito in hitrejšo obnovo jeter, je najpomembnejši pegasti badelj. Glavna delujoča učinkovina v pegastem badlju je silimarin, ki se nahaja v plodovih. Zaradi slabe topnosti silimarina v vodi uporaba vodnih izvlečkov (npr. čaja) ni najbolj učinkovita.

Učinkovitejše so kapsule ali kapljice za uživanje. Zdravilne mešanice za jetra in žolč vsebujejo tudi zdravilne rastline, ki vsebujejo grenčine. Le-te spodbujajo izločanje žolča, kar pripomore k boljši prebavi. Te zdravilne rastline so navadni regrat, artičoka, pelin, rumeni svišč in tavžentroža.

Vpliv alkohola in hrane na jetra

90 odstotkov ljudi, ki čezmerno uživa alkohol, ima enostavno zamaščenost jeter. Dolgotrajno uživanje alkohola pa vodi do ciroze in hepatitisa. Zaradi motene presnove maščob se kopičijo trigliceridi. Kopičita se tudi mlečna in sečna kislina, kar povzroči zakisanost v krvi in bolečine v sklepih. Prekomerno pitje alkohola poveča tveganje za bakterijske okužbe, oslabljeno delovanje srca in srčne aritmije. Za jetra je pomemben zadosten vnos mikrohranil in vitaminov.

Pozorni moramo biti pri čezmernem vnosu železa in maščobotopnih vitaminov, saj se lahko kopičijo. Jetrni bolniki se morajo izogibati mastni, ocvrti hrani, močnim začimbam ter gobam. Svetuje se kuhana in dušena hrana, posneto mleko, zmerne količine sadja in zelenjave, postaran kruh ter sveža jajca.

(Eva Retuznik, mag.farm., Lekarna Sl. Konjice, za lokalni časopis NOVICE)