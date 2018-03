Nagrada Gospodarske zbornice tudi direktorju Tajfuna Planina

Gospodarska zbornica Slovenije je sinoči podelila 50. nagrade za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Nagradili so tudi Iztoka Špana, direktorja podjetja Tajfun Planina s Planine pri Sevnici. Kot so med drugim zapisali v obrazložitvi, že 16 let vodi podjetje, ki z visoko specializiranimi kakovostnimi proizvodi višjega cenovnega razreda večino prihodkov ustvari na tujem. Podjetje z 274 zaposlenimi nenehno razvija nove proizvode na področju gozdarske tehnologije. Med drugim prispevajo tudi k razvoju kraja, upravljajo grad Planina in podpirajo lokalna društva.

Nagrade, ki jih podeljujejo že od leta 1969, prejmejo najvidnejši gospodarstveniki, ki s svojim delovanjem pomembno sooblikujejo gospodarsko in širše družbeno okolje.