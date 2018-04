Nadomestna novogradnja bolnišnice: Zelena luč za prvo etapo

Že pred časom smo v Celjanu poročali, da je Vlada RS v svoje investicijske načrte uvrstila Nadomestno novogradnjo Splošne bolnišnice (SB) Celje. Zagotovila je slabih 118 milijonov evrov proračunskih sredstev in s tem celjski bolnišnici omogočila njen nadaljnji prostorski in strokovni razvoj, ki si ga v bolnišnici želijo že vrsto let. Veselje vseh se sedaj še stopnjuje, saj je prejšnji teden ministrica za zdravje, Milojka Kolar Celarc, potrdila sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za izvedbo prve etape projekta Nadomestne novogradnje v Splošni bolnišnici Celje.

Prva etapa

»S potrditvijo prve etape je projekt Nadomestne novogradnje v SB Celje dokončno dobil zeleno luč. Z njim sta Celje in širša regija dobila državna sredstva za začetek izgradnje enega največjih investicijskih projektov v zdravstvu v zadnjih desetletjih,« pojasnjujejo v bolnišnici. Javno naročilo za izbiro izvajalcev del za etapo 0 je tik pred objavo, s potrditvijo sklepa pa začenjajo s postopki priprave javnega naročila tudi za etapo 1. »Ta etapa pomeni izgradnjo stavbe na prostih površinah do tretje podaljšane gradbene faze vključno z dokončano in opremljeno kletjo s pritličjem,« pojasnjujejo.

Večletna problematika

Potrjenih sklepov za začetek izgradnje nadomestne novogradnje so v celjski bolnišnici zelo veseli, saj jim to prinaša obet za razrešitev težke prostorske problematike, na katero opozarjajo že več let. »Več kot polovica bolnišničnih oddelkov v SB Celje deluje v zastarelih prostorih, ki ne izpolnjujejo sodobnih namestitvenih in delovnih standardov. Stare stavbe, najstarejša je stara 130 let, iztrošena oprema in pomanjkanje prostorskih kapacitet pa tudi ovirajo nadaljnji razvoj zdravstvene dejavnosti,« pojasnjujejo v celjski bolnišnici.

Ocenjene vrednosti obeh etap

Ocenjena vrednost javnega naročila za etapo 0 znaša 3,3 milijona evrov, za etapo 1 pa skoraj 24 milijonov evrov. Vire za financiranje investicije bo zagotovila država iz proračunskih sredstev v letih 2018–2021.