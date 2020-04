Nadaljujejo z ureditvijo Lilekove in Gubčeve ulice

Projekt ‘Eksperimentalna ureditev dela Lilekove in Gubčeve ulice v Celju’ se nadaljuje. Kot je že znano, je izvajalec to gradbišče sredi mesta zaradi razglašene epidemije začasno ustavil, pred dobrim tednom pa je znova nadaljeval s polaganjem tlakovcev na Gubčevi ulici pred vhodom v nekdanjo veleblagovnico T, kjer urejajo poljudnoznanstveni park Tehno park Celje.

»V prihodnjih dneh bomo na tem območju zasadili še sedem dreves. V že pripravljene sadilne jame pa ne bomo zasadili gladičije ‘Sunburst’, kot smo sprva načrtovali, temveč japonsko češnjo,« so pojasnili na Mestni občini Celje.

Prenova na 1.800 kvadratnih metrih

Začeli so tudi z gradbenimi deli na delu Lilekove ulice. Tako kot na Gubčevi bodo tudi na tej ulici obnovili vse komunalne vode (vodovod, plin, kanalizacija za odvajanje odpadnih in meteornih vod, javna razsvetljava, elektrokabelska napeljava) in položili nove kamnite tlake. Celotno območje, ki smo ga deloma že oziroma ga še bodo v sklopu projekta na novo tlakovali, se razteza na približno 1.800 kvadratnih metrih.

Z novimi tlaki nadaljujejo zasnovo oblikovanja pred nekaj leti obnovljenega dela starega mestnega jedra. Na zahodni strani Gubčeve ulice, na odseku med stikom z Lilekovo in navezavo na Cankarjevo ulico, so že v zimskih mesecih zgradili podzemni sistem za zbiranje odpadkov.

Nova urbana oprema

»Ob koncu projekta bomo na delu obeh obnovljenih ulic namestili novo urbano opremo in pitnik. Postavili bomo tudi table, ki bodo označevale območje eksperimentalne prometne ureditve in obveščevalne table, ki bodo promovirale hojo. Verjamemo, da bo ta mestni prostor resnično zasijal v novi, atraktivni podobi in bo omogočal varno hojo in kolesarjenje.«

Vrednost celotnega projekta je nekaj manj kot milijon 350 tisoč evrov.