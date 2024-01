Nadaljujejo s prenovo

V Citycentru Celje bodo tudi letos nadaljevali z izvajanjem ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije, s čimer krepijo koncept trajnostnega razvoja kot enega ključnih strateških ciljev podjetja.

Skladno s tem se je v neposredni bližini glavnega vhoda Citycentra Celje (ob Bežigrajski cesti) že pričela izgradnja nove meteorne kanalizacije in črpališča z zadrževalnim bazenom.

Ta projekt sledi cilju zagotavljanja dobrega sistema odvajanja meteornih voda, obenem pa bo zajeta voda služila za zalivanje zelenih površin v okolici Citycentra Celje. »Gre za pomembo investicijo za našo nakupovalno destinacijo. Ves čas poteka gradbenih del bo glavni vhod pri Mariborski cesti za obiskovalce odprt, dostop do vhoda pa ustrezno označen,« je ob začetku gradnje pojasnila center managerka Darja Lesjak.

Začeli z drugo fazo obnove

Po uspešno zaključeni prvi fazi popolne prenove sanitarij v pritličju Citycentra Celje in odličnih odzivih obiskovalcev se je začela druga faza prenove, in sicer v prvem nadstropju. Tudi tu bodo obnovili sanitarije po najnovejših energetskih standardih: instalacije, energetska sanacija, nova sanitarna oprema in stavbno pohištvo ter dekorativni elementi. Obenem bodo prenovljeni tudi previjalnica in sanitarije za najmlajše obiskovalce.

Vse obiskovalce prosijo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja gradbenih del in prenove.