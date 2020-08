Na Zreškem zadovoljni s turističnim obiskom

Na Zreškem imajo dober turistični obisk. Zaradi korona krize so se bali, da bodo beležili 70-odstotni upad v primerjavi z lanskim letom. A po besedah vodje Lokalne turistične organizacije Rogla-Zreče Domna Vogelsanga trenutno kaže turizmu v destinaciji Rogla-Zreče odlično.

Na Rogli so julija beležili 25 odstotkov več prenočitev kot v istem obdobju lani. Kot je Vogelsang povedal v intervjuju za NOVICE, so napovedi dobre tudi za avgust, saj je rezervacij že zdaj za 10 odstotkov več kot lanskega avgusta.

»Nagovarjamo goste, ki cenijo izjemne naravne danosti našega okolja, bogato kulturno in industrijsko dediščino ter izjemno kulinariko, ki je bila nadgrajena s raznoliko in kakovostno turistično infrastrukturo. Ta gostom omogoča izjemna doživetja 365 dni v letu. Ob sobotah organiziramo brezplačen avtobusni prevoz na relaciji Rogla-Žička kartuzija, s katerim omogočamo tudi prevoz koles. Za koriščenje turističnih bonov pa smo pripravili doživljajske pakete, ki jih lahko obiskovalci in turisti kupijo v LTO ter s tem dopolnijo turistično izkušnjo v naši destinaciji,« je med drugim rekel Domen Vogelsang.