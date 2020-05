Na Zreškem odprli nekatera športna igrišča

Od prejšnjega petka so na Zreškem znova odprta nekatera športna igrišča. S sklepom župana mag. Borisa Podvršnika o delnem preklicu Odredbe o zaprtju vseh športnih, šolskih in otroških igrišč so odprli igrišča v krajevnih skupnostih Dobrovlje, Resnik in Skomarje, zreški stadion in odbojkarsko igrišče pri kotlovnici v Zrečah. Zaprta pa ostajajo šolska in otroška igrišča.

Uporaba odprtih športnih igrišč je sicer dovoljena za proces športne vadbe vsem športnikom, kot jih določa Zakon o športu. Odprta igrišča so tudi opremili z obvestili oz. priporočili, upravljavcem igrišč pa zagotovili razkužilo. “Upoštevati je potrebno vse veljavne odloke, ki jih je zaradi preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 sprejela Vlada Republike Slovenije, ter predpise, navodila in priporočila drugih pristojnih institucij (NIJZ in panožnih športnih ter drugih zvez),” so dodali v Štabu Civilne zaščite Občine Zreče.

Več o tem, kako so se na to, da lahko začnejo uporabljati stadion, odzvali v Nogometnem klubu Zreče, pa v lokalnem časopisu NOVICE.