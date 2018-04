Na zreškem in konjiškem so javno prebirali Cankarja in Lennona

Včeraj, ob svetovnem dnevu knjige in na pobudo profesorice zreške Srednje poklicne in strokovne šole, ki je tudi pobudnica Noči branja v Sloveniji, Marjane Cenc–Weiss so otroško literaturo otroci skupaj z vzgojiteljicami dopoldan prebirali na ploščadi pred zreško tržnico. Temu je sledilo branje zreških dijakov Srednje poklicne in strokovne šole pred konjiškim Radiem Rogla. Nato pa so prebirali dela Ivana Cankarja in Johna Lennona še v parku pred zreškimi Termami. Najpogumnejši pa so zreškem večgeneracijskem centru ustvarjali ob literaturi še dolgo v noč.

Več o dogodku preberite v časopisu NOVICE.