Na Zgornji Ložnici mesec dni po požaru že gradijo novo hišo za družino Krznar

Približni mesec dni je od požara na Zgornji Ložnici, v katerem je dom izgubila petčlanska družina, mati samohranilka Bernarda Krznar in njeni štirje otroci. Zdaj so nastanjeni v občinskem stanovanju v bloku v Slovenski Bistrici. Toda želijo si nazaj na Zgornjo Ložnico, kjer tudi skrbijo za manjšo kmetijo.

Že pred tragedijo so bile socialne razmere v družini težke. V domačem kraju družino dobro poznajo in so takoj organizirali pomoč, stekla je humanitarna akcija gradnje nove hiše. Pogorišče so očistili in na njem že gradijo novo hišo. Nekoliko manjša bo kot nekdanja, toda bolj funkcionalna in bo zadoščala za potrebe družine. Če bo vse steklo po načrtih, bo hiša pod streho še pred koncem leta. Potem pa bo sledil še finančno najzahtevnejši del. Na rdečem križu zato preko posebnega transakcijskega računa še zbirajo finančna sredstva za pomoč družini.

Hvaležni za vso pomoč

Bernarda Krznar je nad odzivom zelo presenečena in hvaležna vsem posameznikom in organizacijam ter podjetjem, ki kakor koli pomagajo. »Res ni besed, s katerimi bi lahko opisala svojo hvaležnost. Ne vem, kako bi se sicer sami znašli,« pravi.

Letošnje leto je družini res prineslo težke preizkušnje. V oktobru so v požaru izgubili dom, v aprilu se je poslovil Bernardin oče, prejšnji gospodar kmetije. Bernarda zdaj vodi kmetijo s 40 glavami živine, toda dohodki petčlanski družini vendarle ne dopuščajo česa več od skromnega življenja. (B. Petelinšek, foto: S. Skubic)

Lahko pomagate?

Družina še vedno najbolj potrebuje finančna sredstva. Pomoč družini lahko nakažete na TRR Območnega združenja RK Slov. Bistrica pri NKBM, kjer se zbirajo sredstva namensko za družino Krznar:

Št. TRR: 04430-0000433025

Namen nakazila “Humanitarna pomoč za Krznar”

Referenca SI00 68193262