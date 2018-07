Na zgodovinskem tekmovanju v judu za Slovenijo tudi Štajerci

Člana mariborskega judo kluba Branik Broker: Oplotničan David Kukovica in Enej Marinič, ter članica celjskega kluba Z’dežele Sankaku Anka Pogačnik so se vpisali v zgodovino slovenskega juda. Bili so namreč del šestčlanske ekipe, ki je Slovenijo včeraj zastopala na prvem evropskem prvenstvu mešanih ekip. V Rusiji so Slovenci najprej ugnali Grke (4:1), nato pa izgubili proti Nemcem (0:4) in Turkom (1:4). V disciplini, ki bo leta 2020 v Tokiu prvič sestavni del olimpijskega programa, so Slovenci osvojili 9. mesto, zmagali so Nemci.

Foto: Judo zveza Slovenije