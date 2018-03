Na Zbelovo za nasipe in kanalizacijo skoraj tri milijone evrov

Skoraj tri milijone evrov bosta Občina in država v prihodnjih dveh letih namenili Zbelovemu in delu Mlač. Projekt gradnje nasipov se po več letih prizadevanj zdaj namreč le bliža uresničitvi. Ministrstvo za okolje in prostor je za gradnjo nasipov na Zbelovem in v delu Mlač že zagotovilo denar, sporazum za sofinanciranje je podpisan. Glavnina nasipov bi lahko bila izgrajena prihodnje leto. Poleg teh pa bo Zbelovo v naslednjih dveh letih dobilo še kanalizacijo s čistilno napravo in novi most čez Dravinjo.

Podrobneje o tem – s skico trase nasipov – v četrtek v novi številki lokalnega časopisa NOVICE!