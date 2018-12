Na zahtevni strmini od Slovencev do točk le Celjan

Alpski smučarji, ki tekmujejo v svetovnem pokalu, so se od leta 2018 poslovili v Bormiu. V Italiji so v hitrih disciplinah tekmovali tudi Slovenci, med njimi trije Štajerci. Na zahtevni strmini se nihče ni prav posebej izkazal, edini, ki ima nekaj razlogov za veselje, pa je Martin Čater. Celjan je na današnjem superveleslalomu zasedel 26. mesto in kot edini Slovenec osvojil nekaj točk (5 točk). Mariborčana Boštjan Kline in Klemen Kosi sta ostala praznih rok – Kline je bil na obeh tekmah prepočasen za trideseterico, Kosi pa je na včerajšnjem smuku po dobrih vmesnih časih grdo padel in končal v bolnišnici.