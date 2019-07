Na Vitanjskem so peli in godli

Na Hudinji pri Vitanju so s pesmijo obujali spomin na Viktorja Kotnika. Bil je pobudnik Srečanja ljudskih godcev in pevcev, ki so prerasla v tradicionalno prireditev. V organizaciji Kulturno-turističnega društva Sveti Vid je pri cerkvi svetega Vida na Hudinji letos nastopilo dvanajst skupin iz Socke, Mislinje, Vitanja in z Dobrne. Med njimi tudi Katja Jurhar, 10-letna vnukinja Viktorja Kotnika, ki je zapela in zaigrala na kitaro in navdušila. Obiskovalce pa so s skeči do solz nasmejale Ljudske pevke Bršljanke. Zaključek prireditve so popestrili na novo ustanovljeni Harmonikaši iz Vitanja, ki so prvič nastopili javno. Pridružil se jim je Blaž Hrovat, najmlajši harmonikar na tokratni prireditvi. Poslovili so se z dogovorom, da se naslednje leto tak čas znova srečajo in s seboj prinesejo zvrhano mero dobre volje.

1 od 5