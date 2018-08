Na Virštanju klopotec naznanja bližajočo trgatev

Prvo avgustovsko soboto na Virštanju že mnogo let poimenujejo kar Klopotčeva sobota, saj na ta dan s postavitvijo klopotca, ki med drugim odganja ptice, naznanijo bližajoče se končno dozorevanje grozdja. Tako je bilo tudi to soboto, ko so člani Društva vinogradnikov Virštanj Kozjansko poskrbeli za postavitev klopotca, pred tem pa so v čast vinski trti pripravili kulturni program, ki so ga obogatili s številnimi pesmimi Vokalne skupine Pozna trgatev ter recitali.

Pred postavitvijo so zbrane nagovorili predsednik Društva vinogradnikov Virštanj Kozjansko Vincenc Martinčič, župan občine Podčetrtek Peter Misja ter predsednik Vinisa Alojz Slavko Toplišek. Vsi si želijo, da bi vreme poslužilo vse do zadnje obrane jagode v vinogradih ter da bi pridelali vrhunska vina, ki bi jih kasneje tudi znali dobro prodati ter s tem narediti še dodatno promocijo tega vinorodnega okoliša.

