Na nemškem veleposlaništvu o Rogaški Slatini

Rogaško Slatino ta teden predstavljajo na facebook strani Veleposlaništva Republike Slovenije v Berlinu. Kot so sporočili, med drugimi novicami o njihovem delu, objavljajo tudi informativne prispevke iz Slovenije. Z njimi želijo zlasti nemškim obiskovalcem, pa tudi Slovencem, ki živijo v Nemčiji, na prijazen način približati Slovenijo. Ker je leto 2018 Evropsko leto kulturne dediščine, so se na veleposlaništvu odločili, da temu namenijo kanček pozornosti. Tako vsak teden v kratkih prispevkih seznanjajo z zanimivostmi iz zakladnice slovenske snovne in nesnovne kulturne dediščine. V tem tednu predstavljajo Rogaško Slatino. Izpostavili so večstoletno tradicijo steklarstva, mineralne vode, med njimi še posebej Donat mg in najstarejše slovensko zdravilišče.