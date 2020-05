Na tekmi za krono Miss Slovenije tudi Eneja iz Slovenske Bistrice

V projektu Miss Slovenije 2020 sodeluje kar 36 polfinalistk. Predvidoma 14. junija bo v Rimskih termah polfinalna prireditev, kjer bo znano, katera dekleta se bodo uvrstila na finalni izbor, ki bo predvidoma septembra. Za laskavi naziv Miss Slovenije se poteguje tudi 21-letna Eneja Slaček iz Slovenske Bistrice.

Eneja Slaček, zakaj na to tekmovanje, s kakšnimi izzivi se spopadate v njem?

“Kot pravi Sergio Bambaren – velik izziv življenja je premagati meje znotraj sebe, jih odriniti tja, kamor še v sanjah ne bi pomislili, da je mogoče. Prav to sem storila sama, ko sem sprejela odločitev za udeležbo na projektu Miss Slovenije 2020.

Projekt Miss Slovenije se je pred leti iz klasičnega lepotnega tekmovanja, pod katerim ga mnogi poznajo še danes, preoblikoval v vsebinsko bogat projekt, ki deluje, gradi in dopolnjuje svojo vsebino pod sloganom »Podpirajmo slovensko, podprimo Slovenijo«, kar je meni osebno najbolj všeč. Menim, da bi se tega morali vsi bolj zavedati in podpreti našo prelepo Slovenijo.”

Kdo drži pesti za vašo dobro uvrstitev?

“Moja največja podpora je vsekakor moja družina, ki me podpira pri vseh mojih odločitvah. Je kompas, ki me vodi in navdih s pomočjo katerega lahko dosežem višave. Pesti za dobro uvrstitev držijo tudi sorodniki in prijatelji, za kar sem jim neizmerno hvaležna. Menim, da je podpora tisto največ, kar ti lahko nekdo nudi. Meni to predstavlja dodatno motivacijo in kazalec, da sem na pravi poti.”

V čem ste drugačni od drugih deklet, kaj vas dela edinstveno?

“Disciplina je mati uspeha. In če dobro pomislim, je disciplina tista, ki me dela edinstveno. Sem zelo organiziran in vztrajen tip človeka. Zdi se mi, da to mnogim ljudem danes manjka. Ljudje vse prehitro obupajo in pozabijo, da sta pot do uspeha trdo delo in čas. Nič ne pride čez noč. Tega se sama zelo dobro zavedam, zato sem pri izpopolnjevanju svojih obveznosti in doseganju ciljev zelo dosledna.”

Kakšno študijsko pot ste izbrali, v kakšnem poklicu se vidite?

“Ker zelo rada delam z ljudmi in jim pomagam, sem se odločila za študij fizioterapije, katerega letos tudi zaključujem. Upam, da nam kljub trenutni situaciji uspe čim bolje izpeljati še zadnje obveznosti. Ljudje, ki se kljub poškodbi ali bolezni trudijo, verjamejo vase, imajo pozitivni pogled na življenje in kažejo neizmerno hvaležnost, ko jim pomagaš pri dosegi njihovega in hkrati tvojega cilja – prav ti so vir mojega navdiha.”

Več o Eneji, med drugim kakšna oseba je in kje se vidi v prihodnosti, pa preberite tudi v lokalnem časopisu BISTRIŠKE NOVICE.