V Tropski hiši Celje sta na svet prikukala dvojčka moholijevih galagov, živali z največjimi uhlji med sesalci.

Moholijevi galagi v Sloveniji prebivajo le v celjski tropski hiši, prav tako pa je ta hiša prva naravovarstvena institucija v zgodovini, ki gosti to vrsto primatov. Prvi je v hišo leta 2021 iz Češke prispel samec Amani.

Kot so sporočili iz Tropske hiše Celje, se moholijevi galagi v času parjenja združujejo, v skupine pa se povezujejo tudi samice z različno starimi mladiči. »Tudi mi smo želeli mladiče moholijevih galagov, zato smo kmalu začeli iskati samico v okviru sodelovanja sodobnih živalskih vrtov v Evropi. Strokovnjak in koordinator za male sesalce v živalskem vrtu Praga nam je predlagal, da sprejmemo mlado samico, ki z našim samcem ni v bližnjem sorodstvu. Sam namreč vodi rodovno knjigo moholijevih galagov v Evropi. Tako smo iz živalskega vrta v Zagrebu po nekaj mesecih pripeljali še prvo samico,« je povedal direktor Tropske hiše Celje in biolog Simon Cirkulan. Več o tem pa v aktualnem Celjanu.