Na Stranicah obnovili poslovilno vežico

Da bi svojcem v najtežjih trenutkih omogočili dostojno slovo od pokojnih, so na Stranicah preuredili poslovilno vežico.

Del so se lotili pred tremi leti, obnavljali so postopoma.

Vežica je zdaj sodobnejša in lepša. Povsem so obnovili notranje prostore za pokojnika, preuredili so predprostor in ga zasteklili, obnovili čajno kuhinjo, uredili so prostor za žaro, obnovili instalacije, menjali so kritino, je za lokalni časopis NOVICE povedal predsednik Krajevne skupnosti Stranice Drago Padežnik.

Blagoslov novembra

Celotna naložba je vredna 40 tisoč evrov. Denar so prispevali Občina Zreče, Krajevna skup-nost Stranice ter podjetniki in domačini s Stranic. “Brez njih projekta ne bi bilo mogoče izvesti. Velika zahvala gre tudi nekdanjemu predsedniku Krajevne skupnosti Stranice Milanu Fijavžu,” je povedal Drago Padežnik.

Obnovljeno vežico bodo blagoslovili ta petek, prvega novembra.

(Nina Krobat)