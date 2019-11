Na Stranicah obnovili ‘Arzenškovo’ kapelo

Obnovljeno ‘Arzenškovo’ kapelo v središču Stranic sta to nedeljo blagoslovila msgr. dr. Marjan Turnšek in župnik ter dekan Peter Leskovar.

Družina Bornšek – Arzenšek je z obnovo kapele začela že v letu 2018, ko so odkopali temelje in poskrbeli za zračenje temeljev zaradi vlažnih zidov.

V ponos lastnikom

Sosed Rudi Hrovat – Bornik je opravil zidarska dela, slikar Vojko Kumer iz Malahorne je poskrbel za poslikave in obnovo fasade, kamen je položil Jakop Faktor, prav tako so izdelali nova kovana vrata. Tako obnovljena kapela je v ponos družine Bornšek – Arzenšek in lepo krasi podobo kraja.

Zakaj kapele?

Na območju krajevne skupnosti Stranice je 12 kapel in 14 križev, v samem centru kraja so štiri kapele.

Znamenja in kapelice so nastajale iz duhovnih potreb in stisk ljudi ter njihovega zaupanja v božjo pomoč. Ne ve se zagotovo, kdaj so jih ljudje začeli postavljati in na čigavo pobudo. Najstarejša ohranjena znamenja so pri nas že iz 15. stoletja, kapele pa so nekje iz 17. stoletja.

Sprva so jih postavljali v spomin in opomin na že prestano življenjsko nesrečo, kasneje pa so se ljudje želeli z njihovo postavitvijo že vnaprej zavarovati pred naravnimi in drugimi nadlogami. Verjeli so, da se da slabe stvari z božjo pomočjo obrniti na bolje in se obvarovati vsega hudega.

Mnogo znamenj in kapel je bilo postavljenih v zahvalo za uslišane prošnje. Nekatere zaznamujejo spomin, poti, smeri, prehode ali razpotja, za druge so zgodbe o njihovem namenu že pozabljene. Vse pa so »drobni klicaji preteklosti«, del človeške ustvarjalnosti, ki oblikuje in hkrati bogati njegov bivalni prostor in njegovo vero v Boga.

Arzenškova kapela

Arzenškova (Bornšek) kapela je bila prenovljena v letu 1978. Narediti jo je dal leta 1913 trgovec Ivan Arzenšek, kip pa je naročil Alojz Arzenšek. Namen postavitve kapele ni čisto znan, lastniki družina Bornšek, pa mislijo, da je postavljena v spomin (ali na predlog župnika) na kanonika (ustoličen 1.9.1916) Alojzija Arzenška (mašnik od leta 1887)(od 1900 – 1914 župnik v Vitanju – umrl leta 1926).

(Franc Šet)