Na Štajerskem zapadlo tudi do četrt metra snega

Na Štajerskem je v zadnjih urah zapadlo tudi do četrt metra snega. Ponekod na našem koncu države ja zapadlo tudi do 30 centimetrov snega. Kot pojasnjujejo delavci zimske službe, so bili na tereni celotno noč. Po nižinah so plužili enkrat, v višinskih predelih so opravili dve pluženje.

Ponoči so se ponekod podrla drevesa, nekatere ceste so bile popolnoma neprevozne, mnogi so ostali tudi brez elektrike.

Na območju Slovenske Bistrice je v noči s petka na soboto prišlo do izpada oskrbe z električno energijo zaradi okvare v RTP Slovenska Bistrica, zaradi katere je bilo prizadetih 12.000 odjemalcev. Ponoči sp delavci elekrta izvedli vse potrebne preklopitve in vzpostavili oskrbo z energijo.

Zapadli težki moker sneg je ponoči podiral drevje. Podrta drevesa so na srednje in nizkonapetostnih daljnovodih povzročala prekinitve vodnikov in tudi podpornih drogov. Zaradi tega je prišlo tudi do prekinitev oskrbe z električno energijo. Ob štirih zjutraj je bilo prizadetih 12.000 uporabnikov predvsem na območju Pohorja, Kozjaka, Haloz in Slovenskih goric.

Do 11-tih je našim ekipam v zahtevnih razmerah uspelo odpraviti 68 odsotkov izpadov oziroma zagotoviti ponovno oskrbo z električno energijo za 8.200 uporabnikov. Nekateri so bili brez elektrike tudi še popoldne.

Zaradi sunkov, ki jh povzroča drsenje snega, prihaja občasno tudi do novih prekinitev oskrbe z električno energijo.