Na Štajerskem okronali nove državne prvake v judu

Štajerci ostajajo v vrhu slovenskega juda. To so potrdili na današnjem državnem prvenstvu v Mariboru, ki je bilo zaradi trenutnih razmer v zvezi s koronavirusom zaprto za javnost.

Olimpijska prvakinja Tina Trstenjak je v kategoriji o 63 kilogramov zmagala, a se je za nov naslov najboljše v državi kar namučila. V finalu je članica celjskega kluba Z’dežele Sankaku šele v podaljšku z vazarijem premagala Kajo Kajzer (Bežigrad). Od članov celjskega kluba je v svoji kategoriji zmagal še Matjaž Trbovc (do 66 kg). Nekaj najboljših pa tokrat ni nastopilo, med njimi tudi Klara Apotekar in Ana Velenšek.

V moški konkurenci so se naslovov državnega prvaka med drugim veselili še Oplotničan David Kukovica (do 100 kg), ki tekmuje za mariborski Branik Broker, ter člana Impola iz Slovenske Bistrice David Štarkel (do 60 kg) in Vito Dragič (nad 100 kg). (Jure Mernik)

Foto: IJF

