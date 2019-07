Na Srednji šoli Sl. Bistrica zelo zadovoljni z uspehom maturantov, imajo tudi tri zlate!

Na Srednji šoli Slovenska Bistrica so zelo zadovoljni z uspehom maturantov, imajo tudi tri zlate!

V prekrasnem ambientu Bistriškega gradu so se minuli petek veselili rezultatov poklicnih maturantov programa ekonomski tehnik. Danes dopoldne pa je župan dr. Ivan Žagar slavnostno podelil spričevala tudi dijakom splošne mature. »Z uspehom letošnje generacije maturantov smo zelo zadovoljni,« je dejala ravnateljica, mag. Iva Pučnik Ozimič. »Dijaki poklicne mature so bili 100-odstotni, maturo so torej vsi opravili. Dijaki splošne mature pa so bili 95-odstotni. Nekaj malega je zmanjkalo trem kandidatom, kar bodo zagotovo uspešno opravili v jesenskem roku.«

Posebno ponosni so na tri zlate maturante. To so: Mateja Breznik na poklicni maturi in splošna gimnazijca Klemen Keršič in Stela Kušar. (Foto BRBRE)

