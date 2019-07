Na Šolskem centru Rogaška Slatina pet zlatih maturantov

Na Šolskem centru Rogaška Slatina so izjemno zadovoljni z uspehom in dosežki dijakov na različnih področjih, poklicna matura pa je tokrat pokazala nadpovprečno znanje dijakov.

Poklicno maturo je opravljalo 37 dijakov in 11 odraslih kandidatov. Dosegli so 98-odstotni uspeh. Še posebej ponosni so na 5 zlatih maturantov, od katerih so kar trije takšni, ki so dosegli vse možne točke. Kandidati, ki so z doseženim številom točk pridobili naziv zlati maturant poklicne mature so Jonatan Cencelj, Niki Kodrič, Sara Leben in Manja Maček ter kandidatka izobraževanja odraslih Klavdija Zver.

Ravnateljica slatinskega šolskega centra magistrica Dubravka Berc Prah pravi, da je šlo za generacijo, ki je bila v več pogledih izjemna, kar so pokazali tudi pri poklicni maturi, in jim za to iskreno čestita.

Foto: Matic Javornik