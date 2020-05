Na Šmartnem na Pohorju preklicali soglasje za gradnjo vetrne elektrarne

V kraju Kalše pri Šmartnem na Pohorju krajani nasprotujejo postavitvi male vetrne elektrarne. Prva pobuda za tak objekt v Kalšah sega v leto 2011, tedaj je investitor tudi že pridobil gradbeno dovoljenje, a je slednje propadlo, ker gradnje ni začel. Kasneje se je zamenjal lastnik zemljišča in tudi investitor, ki pa se zdaj že vrsto let zaman trudi za pridobitev ustreznega dovoljena, saj v svetu krajevne skupnosti z gradnjo ne soglašajo.

Toda na februarski seji je svet KS glasoval drugače, sicer ne enotno, a vendarle – izdali so soglasje. Zato so se nameravani gradnji vetrne elektrarne uprli krajani in posamezniki, ki so se povezali v civilno iniciativo. Svet KS je tako o problematiki vnovič odločal na včerajšnji dopisni seji. Na njej so soglasje preklicali, pravi predsednik KS Šmartno na Pohorju Modest Motaln in pojasni: »Svet krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju je na dopisni seji 20. maja izglasoval preklic soglasja za izgradnjo vetrne elektrarne v Kalšah. V prihodnjih dneh bomo razpisali nov termin za redno sejo, na kateri se bo ponovno odločalo o postavitvi vetrne elektrarne v tem kraju. Zasledovali bomo tudi mnenje krajank in krajanov, prav tako pa še enkrat podrobno preučili vso dokumentacijo, ki nam je bila predložena tako s strani investitorja kot s strani civilne iniciative in krajanov, ki žive v neposredni bližini nameravane gradnje.«

Motaln problem vidi predvsem v ohlapni zakonodaji na tem področju, ki ne opredeljuje, kako blizu objektov naj stoji taka vetrnica. »Nismo proti vetrnim elektrarnam, a če ljudje hočejo mir oziroma če te lahko vplivajo na njihovo zdravje, je treba to upoštevati.« (B. Petelinšek)