Na Šmarnem na Pohorju kmalu 11 novih stanovanj

Marko in Tadej Majal, brata in podjetnika iz Slovenske Bistrice, sta pred dvema letoma sprejela novi poslovni izziv. Kupila sta opuščen objekt v Šmartnem na Pohorju, v katerem je nekoč delovala šola. Obnovila sta ga in v njem uredila enajst stanovanj, ki bodo spomladi že vseljiva.

»Stavba je pred tem kakih pet let samevala in je bila v slabem stanju. Odločili smo se za nakup in obnovo, saj smo v tem prepoznali dobro poslovno priložnost, ki je nismo želeli zamuditi,« pojasni Marko Majal. S prenovo so že skoraj končali, manjka še preplastitev parkirišča in umestitev čistilne naprave, kar načrtujejo spomladi.

Brata Majal sicer v Slovenski Bistrici že 12 let vodita podjetje Luxus plus, katerega glavna dejavnost je prodaja masažne in kozmetične opreme za salone in velnese. Več o tem pa tudi o ceni novih stanovanj in zanimanju zanje, pa v januarski številki lokalnega časopisa Bistriške novice.

