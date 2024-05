Na skrita mesta v čudežni svet – kar v Zrečah

V Zrečah v Atelje MS je že na ogled, ta četrtek pa bo še uradno odprtje, razstava Čarobni svet, diplomirane slikarke Nine Zuljan.

Slikarka iz Šempetra pri Gorici nas s svojimi slikami popelje na cvetoče planjave, v rajske vrtove, kjer bivajo čudežne ptice. ‘Njena dela, ki prekipevajo od iskrenosti in srčnosti, ki so prežeta s sončnostjo, notranjo svetlobo in pozitivno energijo, se nas dotaknejo, nas dvignejo, nas popeljejo v izjemno in intenzivno doživetje, nas odmaknejo stran od ponorelega sveta,’ je zapisala likovna kritičarka Anamarija Stibilj Šajn.

Na odprtju pa se bo z avtorsko glasbo predstavil tudi mladi umetnik zreških korenin; je namreč prapravnuk Vladka Mohoriča, po katerem se imenuje zreški KUD; Janez Ivačič. Mladi glasbenik se izraža v žanru melodičnega popa z vplivi jazza. Nedavno je izšel njegov debitantski album z naslovom Secret Place.