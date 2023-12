Na seznamu za EP 22 rokometašev, dva iz celjskega kluba

Selektor slovenske moške rokometne reprezentance Uroš Zorman je predstavil seznam igralcev za nastop na evropskem prvenstvu med 10. in 28. januarjem v Nemčiji. Na njem je 22 igralcev, v Berlin, kjer se bodo Slovenci med 11. in 15. januarjem v skupinskem delu pomerili s Ferci, Poljaki in Norvežani, pa bo odpotovalo 18 rokometašev. Na tokratnem Zormanovem seznamu sta tudi dva aktualna člana Rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško, in sicer Tadej Mazej in Stefan Žabić (Celje Pivovarna Laško). Slovenska izbrana vrsta se bo zbrala 26. decembra v Laškem. Prvi del priprav bo opravila v Celju, drugega v Ljubljani, do odhoda v nemško prestolnico pa jo čakajo tri pripravljalne tekme. Najprej se bo 29. decembra v Slovenj Gradcu pomerila z Avstrijo, 5. in 6. januarja pa sta pred njo v Poreču še tekmi s Črno goro in Hrvaško.

Foto RK Celje Pivovarna Laško